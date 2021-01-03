COVID-19 в Україні: вірус частково здає позиції [ Редактировать ]
123 людини померли від COVID-19 в Україні за останню добу. 1306 пацієнтів доправили в лікарні. При цьому вірус частково здає позиції. Принаймні статистично. Нових інфікованих трохи більше як чотири з половиною тисячі. Це дані за вчора.
Побороли недугу понад шість тисяч українців. Змінився антирейтинг регіонів. На перших позиціях зараз Миколаївська, Львівська та Одеська області.
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