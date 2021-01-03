123 людини померли від COVID-19 в Україні за останню добу

123 людини померли від COVID-19 в Україні за останню добу. 1306 пацієнтів доправили в лікарні. При цьому вірус частково здає позиції. Принаймні статистично. Нових інфікованих трохи більше як чотири з половиною тисячі. Це дані за вчора.

Побороли недугу понад шість тисяч українців. Змінився антирейтинг регіонів. На перших позиціях зараз Миколаївська, Львівська та Одеська області.