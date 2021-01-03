Не краща коронавірусна ситуація у Великій Британії. За останню добу додалося 55 тисяч нових хворих. Це при тому, що вакцинувати населення там почали майже місяць тому. Зараз активно продовжують справу. Більше того, готуються робити щеплення ще й новим препаратом.

Перші партії Оксфордської вакцини розвезли по британських лікарнях. Робити ін'єкції цією сироваткою почнуть уже завтра. Наразі в Королівстві вакцинували майже мільйон людей. Це більше, аніж у всьому Євросоюзі. Чому Велика Британія вирішила змінити підхід до вакцинації і чи дозволять змішувати різні препарати - розповість Світлана Чернецька із Лондона.

Ось вони, перші коробки з новоухваленою вакциною. Це спільна розробка Оксфордських науковців та фармкомпанії "Астразенека". Щойно з виробництва, їх тут же розвозять по британських лікарнях. Порівняно із сироваткою "Біонтех-Пфайзер", цей препарат не потребує додаткових зусиль у транспортуванні та зберіганні. Ампули чекатимуть свого часу у звичайних холодильниках.

Джордж Фіндлі, головний лікар медзакладу в Брайтоні:

У нас уже є досвід, бо в нашій лікарні ми розпочали вакцинацію кілька тижнів тому. Тож зараз вона набиратиме обертів. Маємо відпрацьовану схему, запрошуємо людей із вразливих категорій, щоби за день робити кілька сотень щеплень.

Із надходженням другої проти ковідної сироватки, уряд вирішив змінити підхід до вакцинації. Дослідження показали, що Оксфордський препарат починає захищати від коронавірусу вже на 22 день після першої дози. З ефективністю близько сімдесяти відсотків. І навіть якщо щеплена людина інфікується, хвороба мине без ускладнень.

Вей Шен Лім, голова комітету з вакцинації та імунізації:

Вражаюче, що вже після першої дози люди отримують високий рівень захисту. Ми знаємо, що наразі у Великій Британії дуже високий рівень заражень. Тож рекомендуємо зробити перше щеплення якомога більшій кількості людей у якомога стисліші терміни, щоб зберегти якнайбільше життів.

Відповідно другу дозу даватимуть не через три-чотири тижні, як планували, а у проміжку до 12 тижнів. Це означатиме, що у наступні кілька місяців вакцинують десятки мільйонів людей.

Денні Олтманн, професор імунології Імперського коледжу Лондона:

Замість того, щоби мати лише одну вакцину на полиці, у нас уже дві, і "Астразенека" надходить у великих кількостях. А це означає, що ми зможемо вдвічі і навіть утричі прискорити вакцинацію і не восени чи влітку, а вже навесні зробити щеплення усім віковим групам.

Науковці також рекомендують не поєднувати щеплення різними препаратами. Якщо першу дозу зробили сироваткою "Пфайзер", то другу не слід "Астразенекою". Але у крайніх випадках, коли перша сироватка недоступна чи невідома, допустимо зробити ін'єкцію тим препаратом, який є в наявності. Щоби завершити графік вакцинації.