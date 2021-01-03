А поки що країна чекає на вакцину і готується до посиленого карантину

А поки що країна чекає на вакцину і готується до посиленого карантину. Січневий локдаун може вдарити по економіці - кажуть експерти і рахують можливі збитки. Політики ж розмірковують, як зменшити удар по підприємцях.

І про найближчі перспективи це, звісно святкування Нового року та Різдва, а потім - Україна піде на локдаун. Що думаєте про січневий карантин: від нього буде більше користі чи шкоди?

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":