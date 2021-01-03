Политики не имеют права рассуждать о том нужен ли карантин - Юрий Бойко [ Редактировать ]
А поки що країна чекає на вакцину і готується до посиленого карантину. Січневий локдаун може вдарити по економіці - кажуть експерти і рахують можливі збитки. Політики ж розмірковують, як зменшити удар по підприємцях.
І про найближчі перспективи це, звісно святкування Нового року та Різдва, а потім - Україна піде на локдаун. Що думаєте про січневий карантин: від нього буде більше користі чи шкоди?
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
На самом деле я считаю, что политики не имеют права рассуждать о том нужен ли карантин или нет, потому что это дело специалистов и они должны оценивать правильность того или иного действия, дело политиков это помочь людям пережить карантин если он будет объявлен, принять решение о выделении средств, бюджетирование, кредиты, заставить правительство повернуться лицом к бизнесу, то есть помочь людям, помочь предприятиям пережить карантин, вот это задача политика, а не рассуждать нужен ли карантин или нет, и закрывать ли учреждение или нет, это дело специалистов, а мы должны помочь чтобы учреждения они пережили эти сложные времена.
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