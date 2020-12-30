Трамп нарушил международные обязательства США, помиловав военных из Blackwater, - ООН [ Редактировать ]
В среду, 30 декабря, в ООН обвинили президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в нарушении международных обязательств по международному праву. Об этом сообщает агентство Reuters.
Речь идет о помиловании Трампом военнослужащих частной военной компании Blackwater.
Недавно Трамп подписал указ о помиловании четырех бывших военных ЧВК "Blackwater", которых признали виновными в массовом убийстве гражданских в Ираке. Один из них признался, что совершил преступление из мести за теракт 11 сентября 2001.
Как считают эксперты ООН, Женевские конвенции обязуют государства привлекать военных преступников к ответственности за их преступления, даже если они выступают как подрядчики частных служб безопасности.
Помилование военных из Blackwater - это вызов правосудию и жертвам резни на площади Нисур и их семьям, - сказала глава рабочей группы ООН по использованию наемников Елена Апарак.
В ООН подчеркнули, что позволяя подрядчикам ЧВК "действовать безнаказанно в вооруженных конфликтах", государства смогут обходить свои обязательства по международному гуманитарному праву.
Как ранее сообщалось, Зеленский заявил о поддержке ухода из Минских соглашений. По его словам, в случае принятия такого решения, Европейский Союз может принять отмену санкций против России и представителей ОРДЛО.
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