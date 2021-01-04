В Закарпатской области, 4 января, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили сепаратиста. Мужчина призывал к отделению Закарпатья от Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

Как заявили сотрудники Службы безопасности, житель Берегово создал ряд аккаунтов в социальных сетях, через которые распространял агитационные призывы к нарушению территориальной целостности Украины.

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Кибеспециалисты Службы безопасности Украины зпблокировали деятельность местного сепаратиста.

Инициированная Службой безопасности Украины лингвистическая экспертиза подтвердила, что в распространяемых текстах содержались призывы к нарушению территориальной целостности Украины

На данный момент фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщалось, СБУ запретила въезд лидеру КПРФ Зюганову и продюсеру Фадееву.Въезд в Украине запретили 19 членам международных террористических организаций (в частности ИГИЛ), 16 пропагандистам сепаратизма, 4 неонацистам, 2 участникам незаконных вооруженных формирований.

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