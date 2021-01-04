На Закарпатье разоблачили сепаратиста [ Редактировать ]
В Закарпатской области, 4 января, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили сепаратиста. Мужчина призывал к отделению Закарпатья от Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.
Как заявили сотрудники Службы безопасности, житель Берегово создал ряд аккаунтов в социальных сетях, через которые распространял агитационные призывы к нарушению территориальной целостности Украины.
Кибеспециалисты Службы безопасности Украины зпблокировали деятельность местного сепаратиста.
Инициированная Службой безопасности Украины лингвистическая экспертиза подтвердила, что в распространяемых текстах содержались призывы к нарушению территориальной целостности Украины
На данный момент фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
Как ранее сообщалось, СБУ запретила въезд лидеру КПРФ Зюганову и продюсеру Фадееву.Въезд в Украине запретили 19 членам международных террористических организаций (в частности ИГИЛ), 16 пропагандистам сепаратизма, 4 неонацистам, 2 участникам незаконных вооруженных формирований.
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