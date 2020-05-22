СБУ запретила въезд лидеру КПРФ Зюганову и продюсеру Фадееву [ Редактировать ]
Служба безопасности Украины за последний месяц запретила въезд на территорию Украины 41 иностранному гражданину, среди которых лидер Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов и музыкальный продюсер Максим Фадеев. Им запрещено посещать страну в следующие три года. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"За последний месяц СБУ запретила въезд в Украину 41 иностранцу. Среди них: российские пропагандисты, члены террористических организаций, сепаратисты и сторонники неонацизма", - говорится в сообщении.
В частности, въезд в Украине запретили 19 членам международных террористических организаций (в частности ИГИЛ), 16 пропагандистам сепаратизма, 4 неонацистам, 2 участникам незаконных вооруженных формирований.
В СБУ напоминают, что принимают такие решения в отношении лиц, действия которых несут угрозу национальной безопасности и территориальной целостности Украины.
Известно, что композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев незаконно посещал аннексированный Россией Крым.
Геннадий Зюганов еще до начала агрессии России против Украины выступал за воссоединение России, Украины и Беларуси. Впоследствии лидер КПРФ поддержал аннексию Крыма, выступал за "федерализацию Украины" и предоставление государственного статуса русскому языку. Кроме того, он требовал от Кремля признать "ДНР" и "ЛНР".
по теме
Україна не братиме участі у конференції Радбезу ООН, організованою Росією
Кримську конференцію РФ анонсувала ще кілька днів тому. Планували залучити до так званого "діалогу" жителів півострова
Україна проти Росії: МЗС передало меморандум у міжнародний трибунал ООН
Меморандум містить доказові матеріали у процесі проти Російської Федерації
У Зеленского прокомментировали скандальное интервью Поклонской
Интервью бывшего "прокурора Крыма" Натальи Поклонской украинскому журналисту Дмитрию Гордону раскритиковали представитель президента Украины в Автомномной Республике Крым и глава Меджлиса крымскотатарского народа.
Радбез ООН розглядає російську агресію проти України
Учасники засідання обговорять триваючу російську агресію в Україні, в якій вбачають спроби РФ переглянути результати Другої Світової війни
Украина подает на Россию в суд за инцидент в Керченском проливе
В рамках судебного процесса в отношении трех украинских военно-морских кораблей и 24 членов их экипажей Украина потребует от России компенсации в размере "нескольких миллионов долларов".