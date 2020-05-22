Служба безопасности Украины за последний месяц запретила въезд на территорию Украины 41 иностранному гражданину, среди которых лидер Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов и музыкальный продюсер Максим Фадеев. Им запрещено посещать страну в следующие три года. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"За последний месяц СБУ запретила въезд в Украину 41 иностранцу. Среди них: российские пропагандисты, члены террористических организаций, сепаратисты и сторонники неонацизма", - говорится в сообщении.

В частности, въезд в Украине запретили 19 членам международных террористических организаций (в частности ИГИЛ), 16 пропагандистам сепаратизма, 4 неонацистам, 2 участникам незаконных вооруженных формирований.

В СБУ напоминают, что принимают такие решения в отношении лиц, действия которых несут угрозу национальной безопасности и территориальной целостности Украины.

Известно, что композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев незаконно посещал аннексированный Россией Крым.

Геннадий Зюганов еще до начала агрессии России против Украины выступал за воссоединение России, Украины и Беларуси. Впоследствии лидер КПРФ поддержал аннексию Крыма, выступал за "федерализацию Украины" и предоставление государственного статуса русскому языку. Кроме того, он требовал от Кремля признать "ДНР" и "ЛНР".