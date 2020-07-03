В Закарпатской области ужесточили карантин [ Редактировать ]
В пятницу, 3 июля, в Закарпатской области ужесточили карантинные меры. Решение было принято областной комиссии ТЭБ и ЧС. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.
Так, с 4 июля в области ограничат время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности до 22:00, запрещено функционирование учреждений, которые сдаются в аренду для проведения массовых мероприятий.
Также ограничивают проведение богослужений в помещениях храмов, молитвенных домов, других культовых сооружениях. Богослужение разрешено проводить только на открытом воздухе с соблюдением всех требований противоэпидемических мероприятий.
Кроме того, временно запрещена работа вещевых рынков на территории Межгорского района.
Ранее мы писали, что в Харькове усилили карантин.
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