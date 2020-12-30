В США зафиксировали первый штамм COVID-19 [ Редактировать ]
Во вторник, 29 декабря, стало известно, что новый штамм коронавируса обнаружен в американском штате Колорадо. Заболевший находится в изоляции в округе Элберт. Об этом заявил губернатор штата Джаред Полис в Twitter.
Отмечается, что заболевший мужчина не был в поездках в последнее время.
"Сегодня мы обнаружили первый случай заражения штаммом COVID-19. Того же варианта, который был обнаружен в Великобритании", - написал Полис.
После появления информации о мутации коронавируса многие штаты США ввели ограничения на въезд путешественников из Великобритании.
Напомним, ранее ученые предупредили о росте смертности из-за "британского штамма" COVID. В настоящее время нет четких доказательств, что новый штамм приводит к более тяжелому течению заболевания.
Читайте также, ВОЗ созвала совещание из-за нового штамма COVID. Пока недостаточно информации, чтобы определить, может ли новый штамм коронавируса повлиять на эффективность вакцины.
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