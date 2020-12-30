Во вторник, 29 декабря, стало известно, что новый штамм коронавируса обнаружен в американском штате Колорадо. Заболевший находится в изоляции в округе Элберт. Об этом заявил губернатор штата Джаред Полис в Twitter.

Отмечается, что заболевший мужчина не был в поездках в последнее время.

"Сегодня мы обнаружили первый случай заражения штаммом COVID-19. Того же варианта, который был обнаружен в Великобритании", - написал Полис.

После появления информации о мутации коронавируса многие штаты США ввели ограничения на въезд путешественников из Великобритании.

Напомним, ранее ученые предупредили о росте смертности из-за "британского штамма" COVID. В настоящее время нет четких доказательств, что новый штамм приводит к более тяжелому течению заболевания.

Читайте также, ВОЗ созвала совещание из-за нового штамма COVID. Пока недостаточно информации, чтобы определить, может ли новый штамм коронавируса повлиять на эффективность вакцины.

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