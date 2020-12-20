По всему миру начал распространяться мутировавший вариант коронавируса, который очень опасен, он был выявлен в Великобритании еще в сентябре. Об этом в воскресенье сообщила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове в интервью.

Великобритания обнаружила этот вариант в сентябре, он появился на юго-востоке Англии. Мы постоянно видим, как выявляются новые мутации коронавируса. Важно изучать их, смотреть, как они распространяются и что влекут за собой

По словам эксперта, выявленная в Британии мутация коронавируса уже была обнаружена в Дании, Нидерландах и Австралии.

Очень важно, что новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Бориса Джонсона, он может быть намного опаснее известного ученым варианта.

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Стоит отметитт, что 14 декабря британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. По их данным, предварительный анализ показал, что этот вариант распространяется быстрее, чем известные до сих пор штаммы. Ученые утверждают, что новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен, но пока они не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей смертности.

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Согласно последним данным британского правительства, за последнюю неделю количество выявляемых в стране случаев заражения выросло на 41% по сравнению с предыдущей неделей.

Как ранее сообщалось, ученые обнаружили около 200 мутаций коронавируса.Эксперты изучили данные более 7,5 тысяч человек c COVID-19 по всему миру и проанализировали 86 полных или почти полных геномов SARS-CoV-2. Им удалось обнаружить 198 отфильтрованных повторных мутаций в геноме вируса.

Читайте также, в Южно-Африканской Республике (ЮАР) обнаружили новую для страны мутацию коронавируса. Разновидность вируса, названная 501.V2, распространяется быстрее, чем зафиксированные ранее мутации, выяснили генетики.

Напомним, министерство здравоохранения Украины полностью обновило алгоритм тестирования населения Украины на коронавирус. Тесты на коронавирус теперь будут проводить всем людям, которые имеют просто признаки острой респираторной вирусной инфекции.

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