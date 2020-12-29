В Индии выявили по меньшей мере шесть случаев заболевания новым штаммом коронавируса. Все шестеро инфицированных недавно вернулись из Великобритании. Об этом сообщает Outlook India.

Так, трое заразившихся новым штаммом вируса были зафиксированы в Бангалоре, двое - в Хайдарабаде и один - в Пуне.

В общей сложности шесть образцов, взятых у шести вернувшихся из Великобритании лиц, дали положительный результат на новый, британский вариант генома (вируса).

Также сообщается, что в период с 25 ноября по 23 декабря 2020 года около 33 тысяч пассажиров прибыли в различные индийские аэропорты из Великобритании. Пробы на коронавирус 114 из них были признаны положительными.

Напомним, ранее новый штамм коронавируса обнаружили еще в двух странах. В частности, в испанском Мадриде заражение новым штаммом подтвердилось у четырех человек, образцы еще трех человек проверяются.

Читайте также, на территории Швейцарии зафиксирована вспышка нового штамма коронавирусной инфекции. Отмечается, что заражение могло случиться из-за большого количества зараженных граждан Великобритании на горнолыжных курортах страны.

Также мы писали о том, что Комаровский рассказал, как уберечься от нового штамма коронавируса. Известный доктор считает, что информация о том, что новый штамм COVID-19 на 70% заразнее предыдущих, нуждается в подтверждении.

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