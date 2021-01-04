Німеччина планує продовжити режим повного локдауну до кінця січня. Чи готові німці виконувати рішення уряду й чому Ангелі Меркель закидають провалену кампанію з вакцинації? Тетяна Логунова розкаже детальніше.

Свята закінчилися, а от локдаун - ні. Німецький уряд готується продовжити суворі карантинні обмеження, які попередньо запровадили до кінця цього тижня. Формально рішення ухвалять завтра на нараді канцлера Ангели Меркель із прем'єрами всіх земель. Але джерела в урядових структурах повідомляють: питання вирішене. В умовах повного локдауну країна житиме щонайменше до кінця січня.

Армін Лашет, прем'єр землі Північний Рейн-Вестфалія:

Поки що я не бачу жодних передумов для скасування карантинних обмежень із 10 січня. Ми з колегами детально обговоримо це питання з канцлером. Нині не час розслаблятися. Цифри нових заражень ще дуже високі. До того ж ми не знаємо, як поводитиметься нова, мутована форма вірусу з Великої Британії. Перші випадки зараження цим штамом уже зафіксовані й у Німеччині.

Локдаун по-німецьки - це закриті магазини, школи, дитсадки, перукарні, салони краси, спортзали, ресторани, кафе та музеї. І обмеження соціальних контактів: проводити час разом можуть п'ять осіб із двох домогосподарств. Утім, більшість німців продовження карантину все одно підтримують.

Я не бачу жодної причини не продовжувати локдаун. Ми повинні захищати людей із груп ризику. Я за карантин, навіть за його посилення.

Здоров'я має бути на першому місці. Хоча, скажу чесно, у мене багато друзів, які зазнають фінансових збитків через локдаун. Їм дуже складно.

Дотримуватися локдауну готові не всі власники закритих на карантин закладів. У соцмережах вони організували рух "Ми відкриваємося" й закликають малих підприємців почати роботу 11 січня, попри рішення уряду.

Втомлений від карантину бізнес - не єдина проблема уряду Ангели Меркель. Її кабінет критикують за надто повільну кампанію з вакцинації населення. Станом на тепер щеплення від коронавірусу в Німеччині отримали дещо більше ніж двісті тисяч людей. Для порівняння, Ізраїль уже імунізував мільйон громадян, Сполучені Штати - чотири з половиною мільйони, Велика Британія - понад дев'ятсот тисяч.

Причина в дефіциті сироватки. У Берліні, наприклад, є можливість щодня вакцинувати 20 тисяч людей. Але немає такої кількості доз препарату. Із шести центрів вакцинації - працює тільки один.

Альбрехт Бремме, координатор центрів вакцинації Берліна:

Усе залежить від поставок вакцини. Ми сподіваємося, що за тиждень запрацюють ще два центри, а з середини січня - всі шість.

Уряд Меркель критикують за те, що він віддав мандат на закупівлю вакцини Єврокомісії. І не уклав з виробниками жодного окремого контракту. І тепер країна, яка побудувала десятки центрів із вакцинації і вчені якої, власне, й винайшли першу дозволену в ЄС сироватку, змушена пасти задніх у світовому масштабі.