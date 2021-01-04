COVID-19 в Україні: запланований локдаун можуть перенести [ Редактировать ]
Запланований на 8 січня жорсткий локдаун можуть перенести! Принаймні про це пишуть ЗМІ з посиланням на власні джерела в Офісі президента. Відкласти карантин попередньо хочуть на кінець місяця. Усе через низьку післяноворічну статистику хворих на COVID-19. Щодобовий приріст - менший за п'ять тисяч.
І на сьогодні маємо понад чотири тисячі інфікованих на COVID-19. Із них - 170 дітей та 163 медпрацівники.
Ушпиталили при цьому понад півтори тисячі людей. Одужали більше ніж чотири з половиною тисячі пацієнтів. Летальних випадків - 73. У лідерах за добовим приростом - Запорізька, Львівська, Миколаївська, Київська області, а також - столиця. Загалом кількість тих, хто перехворів від початку пандемії, перевищила мільйон.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я:
Так ми влаштовані, українці, що дуже часто не хочемо на вихідний, або свята звертатися за медичною допомогою, звертатися до лікарів. Велике прохання. Тільки з'являються будь-які симптоми, тим паче симптоми коронавірусної хвороби - будь ласка, інколи дуже важливо саме в перший день звернутися і почати отримувати медичну допомогу. Тому, відразу звертайтесь, будь ласка.
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