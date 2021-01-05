Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду встретится с украинским лидером Владимиром Зеленском во время визита в Украину. Среди главных вопросов, которые будут обсуждаться на встрече президентов - безопасность региона и евроитеграция стран. Об этом Санду сообщила в интервью Deutsche Welle.

Президент Молдовы отметила, что сейчас хочет восстановить отношения с Украиной, так как последняя встреча на уровне президентов стран произошла еще 4 года назад.

Нам важно восстановить отношения. У нас есть много конкретных вопросов, на которые мы должны найти ответы. Это и вопросы безопасности в регионе, и вопрос нашего пути в Европейский союз, те реформы, которые мы должны внедрять, чтобы приблизить наши страны в ЕС. И, конечно, вопрос о делимитации границ, и по гидроэлектростанции. То есть конкретные вопросы.

Напомним, визит Санду в Украину запланирован на 12 января.

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