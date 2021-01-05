Встреча Зеленского и Санду: какие главные вопросы у президента Молдовы [ Редактировать ]
Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду встретится с украинским лидером Владимиром Зеленском во время визита в Украину. Среди главных вопросов, которые будут обсуждаться на встрече президентов - безопасность региона и евроитеграция стран. Об этом Санду сообщила в интервью Deutsche Welle.
Президент Молдовы отметила, что сейчас хочет восстановить отношения с Украиной, так как последняя встреча на уровне президентов стран произошла еще 4 года назад.
Нам важно восстановить отношения. У нас есть много конкретных вопросов, на которые мы должны найти ответы. Это и вопросы безопасности в регионе, и вопрос нашего пути в Европейский союз, те реформы, которые мы должны внедрять, чтобы приблизить наши страны в ЕС. И, конечно, вопрос о делимитации границ, и по гидроэлектростанции. То есть конкретные вопросы.
Напомним, визит Санду в Украину запланирован на 12 января.
Ранее мы писали о том, что в ночь на среду, 23 декабря, в Израиле распустили парламент. Выборы пройдут в стране досрочно, этой весной.
А премьер-министр Армении Никол Пашинян может объявить о своей отставке. Это он может сделать 31 декабря.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В четверг, 17 декабря, президент Владимир Зеленский во время дипломатической конференции "Стратегические приоритеты внешней политики Украины" сделал заявление
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, по его мнению, "нормандский формат" все еще актуален
В Офисе президента заявили о том, что заявление Конституционного суда Украины касательно отстранения главы суда Александра Тупицкого является попыткой ввести в заблуждение общество
В среду, 30 декабря, президент Украины Владимир Зеленский назначил посла в Туркменистане
В чреду, 30 декабря, замминистра иностранных дел Евгений Енин сделал заявление