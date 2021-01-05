І для порівняння з українською святковою вольницею. В Британії посилюють і так суворий карантин. Відзавтра Королівство поринає у третій локдаун. Причина - вірус-мутант. І тепер там не просто закрили магазини та кафе, але й заборонили виходити на вулицю без поважної причини.

За якими ще карантинними табу відзавтра житимуть британці? Розповість Світлана Чернецька із Лондона.

Тут двадцять одне ліжко, до грудня це було відділення кардіології, а тепер - інтенсивна терапія для пацієнтів, хворих на Ковід.

Британські лікарні не просто заповнені вщент. У багатьох уже призупинили прийом пацієнтів з іншими хворобами. За минулу добу зареєстрували новий рекорд - майже 59 тисяч випадків коронавірусу.

Домінік Спрей, завідувач відділу критичного догляду за дорослими:

У нас лежать люди, яким 40, 30 і 20 років, вони помирають від Ковіду в реанімації. Нам доводиться відкладати операції онкохворим пацієнтам. Тож якщо ви думаєте, що можна ігнорувати правила, то даремно. Це має ефект доміно, його особливо видно тут.

Система охорони здоров'я перенавантажена. Новий мутований вірус значно заразніший, а отже - інфікується дедалі більше людей. Тож уряд ухвалив рішення про цілковитий, уже третій локдаун. Нині не просто зачинені магазини, ресторани та салони краси. Уперше з весни людей знову закликають не виходити з дому без поважної причини.

Тепер можна лише по продукти, до лікаря чи один раз на день зайнятися спортом на свіжому повітрі. Але, на відміну від березневого локдауну, дитячі майданчики та садочки залишаються відкритими. Продовжують курсувати автобуси й метро, адже і лікарям, і вихователям необхідно добиратися до роботи.

А от школи та університети перейшли на дистанційне навчання. Випускникам уже пообіцяли скасувати іспити. Так само, як і минулого року. Продовжать і допомогу бізнесу. Працівники, які вимушено залишилися без роботи, й далі отримуватимуть зарплату з бюджету. А розважальні й торговельні заклади отримають одноразові виплати розміром до 9 тисяч фунтів - це майже 350 тисяч гривень.

Ріші Сунак, міністр фінансів Великої Британії:

Щоб підтримати бізнес у цей важкий період до весни, ми надали понад чотири з половиною мільярди фунтів додаткової допомоги. Вони підуть у ті сфери, які постраждають найбільше, та які закрилися на нашу вимогу. Ми продовжуємо робити все можливе, аби захищати робочі місця та допомагати підприємцям.

Також уряд розглядає можливість запровадження нових прикордонних обмежень. Найімовірніше, Британія долучиться до тих країн, які впускатимуть лише із негативним тестом на коронавірус. А самих британців закликають не подорожувати без нагальної потреби.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Якщо наше розуміння вірусу знову не зміниться докорінно, якщо програма вакцинації буде успішною і, що найважливіше, якщо всі дотримуватимуться правил, то я сподіваюся, ми зможемо почати вихід із локдауну.

Але станеться це не раніше ніж у середині лютого, припускає прем'єр. Коли першу дозу вакцини отримають усі медпрацівники та люди, старші за 70 років.