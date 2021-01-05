Мило в магазині, а мотузку лише доставкою: як працюватимуть нові карантинні торговельні обмеження? [ Редактировать ]
Секрети карантинної торгівлі! Що можна буде купити з восьмого січня? Спершу в уряді вирішили: продукти і ліки в супермаркетах брати можна буде, а от батарейки чи шкарпетки вже ні. Їх лише з адресною доставкою.
Такій вибірковості здивувалися і покупці, і продавці, і навіть в Американській торговій палаті. Тож уряд сьогодні зібрався на засідання, аби переглянути товарний список.
Що ж вирішили міністри? І чим варто запасатися українцям - милом та пральним порошком перед локдауном? Олена Логінова розкаже.
В локдаун без сірників, прального порошку і туалетного паперу!
Це буде жахливо, якщо це буде так. Мило, туалетна бумага. Моюще - це ж нам потрібно.
Чи справді міністри вирішили заборонити продаж цілої групи товарів?
Я бачив цю інформацію, яка вчора з'явилась в мережі. Вона не є достовірною.
То що ж можна буде вільно купити в супермаркетах із восьмого січня? Які крамниці працюватимуть, а які ні? І чи не побігли вже українці спустошувати магазинні полиці, як навесні. Коли гречку брали тачками, а туалетний папір пачками!
У мене і грошей немає, щоб на запас скуповувати.
Тож про все по порядку. У Кабміні видали постанову, яка чітко регламентує торгівлю і сферу послуг з восьмого по 24 січня. У цей період можуть працювати аптеки, АЗС, банки, поштові відділення, ветеринарні клініки та зоокрамниці, а ще продовольчі крамниці та супермаркети. От тільки в тих самих супермаркетах ви зможете купити не все!
Отже дозволені товари це: харчі, ліки і товари медичного призначення, засоби гігієни, корм і препарати для тварин, і насіння. Решту приміром, батарейки або шкарпетки - ви купити не зможете. Принаймні, особисто в магазині.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Торгівельна діяльність іншими групами товарами може відбуватися лише із здійсненням адресної доставки, замовлень. Щодо побутової хімії, воно в нас було в засобах... я думаю ми сьогодні ще зробимо невеличке уточнення на засіданні уряду, щоб у всіх було розуміння.
Тож без міністерського рішення розуміння, Як пережити локдаун без мила та прального порошку в українців було небагато. І поки всі чекали на кінець урядового засідання, ми пішли в народ. Аби перевірити, чи не почали люди змітати товар із полиць? У Києві жодної паніки. Бо виявилось, більшість людей й не знала про карантинні торговельні обмеження:
Ні, не чули, перший раз, я думаю такого не буде.
Я таке не чув, але це буде повний капець. Як це так, заборонити те, що для обіходу дома потрібно.
У Дніпрі теж спокійно. Хоча про "торговельну" заборону тут чули та називають її абсурдною.
Тетяна Самарська, жителька Дніпра:
Мне кажется, что неправильно, чтобы в супермаркетах какие-то отделы вынуждены будут закрывать.
А замовити адресну доставку зможуть не всі. Та й чи зможуть крамниці її забезпечити теж питання? А економічні експерти кажуть: обмеження може призвести до дефіциту і спекуляції.
Олександр Охріменко, економічний експерт:
Будь-яке обмеження, якщо обмежать продаж непродовольчих товарів. це однозначно призведе до того, що ціни на ці товари зростуть. Тому, що в даному випадку якась частина буде купувати дійсно про запас. А торгівельні мережі як ви самі розумієте, коли є паніка і є ажіотаж - на цьому зароблять.
Такої вибіркової торговельної заборони не зрозуміли й Американській торговій палаті там закликали уряд переглянути постанову. І вже сьогодні ввечері Кабмін таки вніс зміни до документа. Тож побутову хімію та газети і журнали - покупці таки зможуть купувати особисто. А все решта, приміром, одяг чи техніку лише з доставкою.
А відтак порожніх полиць, як під час весняного нокдауну, чекати не варто. Прального порошку у магазинах вдосталь. Та й у виснажених карантином, кризою та новорічними витратами людей і грошей нема для запасів.
Наталія, жителька Дніпра:
Праздники новогодние высосали. Все, что можно высосать. У людей нет ни копейки денег. Я сегодня трижды ходила проверять пенсионную карточку - и она пустая.
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