Мая Санду анонсувала зустріч із Зеленським [ Редактировать ]
Безпека, євроінтеграція та реформи. Мая Санду розповіла, про що говоритиме з Володимиром Зеленським у Києві. Це, нагадаю, буде її перший міжнародний візит на посаді президента Молдови. Він запланований на 12 січня.
В інтерв'ю німецькому виданню "Дойче Велле", Санду розповіла, що останні чотири роки президенти двох держав не провели жодної зустрічі і це необхідно виправити.
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