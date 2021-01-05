Останні чотири роки президенти двох держав не провели жодної зустрічі

Безпека, євроінтеграція та реформи. Мая Санду розповіла, про що говоритиме з Володимиром Зеленським у Києві. Це, нагадаю, буде її перший міжнародний візит на посаді президента Молдови. Він запланований на 12 січня.

В інтерв'ю німецькому виданню "Дойче Велле", Санду розповіла, що останні чотири роки президенти двох держав не провели жодної зустрічі і це необхідно виправити.