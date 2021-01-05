Судді КСУ закликали Зеленського не втручатися в їхню роботу [ Редактировать ]
Судді Конституційного суду вимагають не втручатися в їхню роботу. Таку заяву вони зробили сьогодні - після засідання, на якому обговорили указ президента Володимира Зеленського про усунення від посади голови суду Олександра Тупицького.
Документ опублікували на офіційному сайті КСУ. Чи виконають служителі Феміди указ глави держави - в заяві не йдеться.
Та судді нагадали, що Конституція України гарантує їм недоторканність. А втручання в їхню роботу загрожує її блокуванням.
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