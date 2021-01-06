Ми дуже потребуємо цього жорсткого карантину - Максим Степанов [ Редактировать ]
Без шопінгу, ресторанів та спортзалів, а в перукарню лише за записом. Україна готується до життя в умовах локдауну. Він, нагадаю, стартує вже післязавтра. Але точний перелік обмежень оприлюднили лише зараз. Вони стосуватимуться і театрів, і новорічних локацій, і навіть транспорту.
Зокрема, у метро в годину пік зможуть потрапити не всі. Це в теорії. Та чи не спіткає нові заборони доля вже запровадженого карантину? Як його дотримуються - перевірив Даніїл Снісар.
Локдауну - бути. Переносити, а тим більше скасовувати посилений режим обмежень із 8 по 24 січня у МОЗі не будуть. Аби, пояснюють, не карантинити навесні.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Виходячи із ситуації, ми дуже потребуємо цього жорсткого карантину!
Починаючи з 8 січня посидіти у кафе, відвідати кінотеатр, або концерт не вдасться. Заклади харчування зможуть працювати лише на виніс. Зачиняться ТРЦ, фітнес-клуби, басейни. Тобто, вдарить локдаун вчергове, по малому і середньому бізнесу.
А от обмежувати роботу транспорту - не будуть. Кордонів - не закриватимуть. І поїзди, і літаки курсуватимуть за розкладом. Що ж до громадського транспорту, обмеження чиновники вводитимуть на місцях.
Закон є закон. Якщо все так ввели, значить, ми маємо дотримуватися цього.
Зараз, приміром, у Києві - кількість пасажирів у маршрутках не контролює ніхто. Хоча й повинні були б. Бо за правилами карантину, у транспорті можуть їхати лише пасажири на сидячих місцях.
Это всё туфта! Потому что в маршрутках всё забито. В транспорте расстояния в полтора метра нет.
Але з п'ятниці все має змінитися. Контроль таки обіцяють посилити. Як і тепер на сторожі карантинного порядку стоятимуть вони - кондуктори. До масок у транспорті люди вже звикли.
Дотримуються маскового режиму. Як раз в транспорті - це місце де найбільше дотримуються маскового режиму, чого не скажеш про інші місця.
І справді, за межами транспорту люди про маски - забувають. Власне, як і про дистанцію. Лише за новорічну ніч в Україні - поліцейські склали понад шість із половиною тисяч протоколів.
На Новий рік практично усі були без масок. Без дистанції.
До речі, третину штрафів копи виписали саме у Києві. В місті, яке лідирує за кількістю заражень COVID-19.
Основні осередки скупчення людей у столиці на святкових локаціях. У новорічні вихідні українці їдуть до Києва із різних регіонів, аби відвідати головну ялинку. Пообідді тут не проштовхнутися. Жодної соціальної дистанції. Більшість людей у масках. Хоча є й ті, кого навіть штраф за її відсутність - не лякає.
Вибачаюся! Шо ж ви мене так підловили.
Коли ти на дистанції - можна дозволити собі сфотографуватись. Але це треба контролювати.
У ніч проти п'ятниці - атмосферу різдвяну змінить атмосфера карантинна. Всі ці святкові локації у столиці - закриють. Тож завтра останній день, коли можна поярмаркувати і покататися на ковзанах та атракціонах. Головне, аби здоров'ю не на шкоду.
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