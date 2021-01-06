Без вірян та туристів відбулася святкова служба у церкві Різдва Господнього у Вифлеємі

Без вірян та туристів відбулася святкова служба у церкві Різдва Господнього у Вифлеємі. Зазвичай цими днями на батьківщину Ісуса Христа приїздять десятки тисяч людей. Та нині через суворий карантин вулиці давнього міста порожні. Вшанувати народження сина божого зійшлося кількасот парафіян.

Та деяких традиційних заходів влада вирішила не скасовувати, навіть попри обмеження. На площі перед церквою відбувся парад оркестрів палестинських християнських організацій.