Введение жестких карантинных ограничений на территории Украины с 8 по 24 января 2021 года связано инкубационным периодом коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, у людей, которые подхватили COIVD-19 во время новогодних празднований, инфекция проявится именно в этих числах, также в это время будет проведено тестирование.

Я думаю, что всем понятно, что, когда есть массовое скопление людей во время новогодних праздников… количество инфицированных растет.

Отмечается, что инкубационный период коронавирусной инфекции составляет не менее 14 дней и вскоре ожидается стремительный рост случаев на территории страны и ухудшение статистики.

Читайте также, медики констатируют омоложение коронавируса. Глава украинского Минздрава заявил, что мировой опыт показывает: в странах, где не вводили жесткий карантин во время рождественских и новогодних каникул замечен стремительный рост заболеваемости.

Кроме того, на территории Украины за сутки лабораторно подтвердили 5676 новых случаев коронавируса. Всего за период эпидемии в стране лабораторно подтвердили 1 105 169 заболевших.

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