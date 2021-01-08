За минувшие сутки в мире лабораторно подтвердили 820 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции.

Всего за период эпидемии на земном шаре лабораторно подтвердили 88,5 миллионов случаев COVID-19. При этом, 63,6 миллиона человек победили инфекцию, а 1 906 749 пациентов умерли (14 670 - за минувшие сутки).

Отмечается, что наибольшее число зараженных находится на территории США (22 132 045), на втором месте стоит Индия с 10 414 044 случаями, а закрывает тройку антилидеров Бразилия - 7 961 673 выявленных заболевших на протяжении всего периода заболеваемости. Украина же занимает 11-е место по числу заболевших на территории Европы, а также 20-е место по мировым меркам.

Читайте также, коронавирус-мутант пробрался в 22 страны Европы. Новый штамм коронавируса распространяется быстрее, хотя течение болезни, которую он вызывает, не претерпела значительных изменений.

Кроме того, эксперты ВОЗ заявляют, что в лабораториях сейчас проводятся исследования вакцин от коронавируса, и "на настоящий момент данные говорят о том, что эти вакцины по-прежнему эффективны" против штаммов-мутантов, распространяющихся по миру.

Ранее мы писали, что в Европе одобрили вакцину от коронавируса Moderna. Комитет агентства изучил данные о качестве, безопасности и эффективности этого препарата и рекомендовал Еврокомиссии выдать формальное условное разрешение на ее использование.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.