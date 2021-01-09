Народная артистка России Лия Ахеджакова госпитализирована с COVID-19, сообщил "Интерфаксу" в субботу представитель актрисы.

"Она госпитализирована с коронавирусом, чувствует себя нормально", - сказал он.

Собеседник агентства уточнил, что Ахеджакова находится в одной из столичных больниц в обычной палате.

Состояние 82-летней пациентки ухудшилось из-за ряда хронических заболеваний. Сданный на COVID-19 тест оказался положительным.

Кинозрителям актриса известна по ролям, в частности, в картинах режиссера Эльдара Рязанова "Небеса обетованные", "Служебный роман", "О бедном гусаре замолвите слово" и многим другим.

В 1994 году Ахеджакова удостоена звания народной артистки России.

Ранее сообщалось, что умерла культовая звезда 80-х "девушка Бонда".