Лию Ахеджакову срочно госпитализировали [ Редактировать ]
Народная артистка России Лия Ахеджакова госпитализирована с COVID-19, сообщил "Интерфаксу" в субботу представитель актрисы.
"Она госпитализирована с коронавирусом, чувствует себя нормально", - сказал он.
Собеседник агентства уточнил, что Ахеджакова находится в одной из столичных больниц в обычной палате.
Состояние 82-летней пациентки ухудшилось из-за ряда хронических заболеваний. Сданный на COVID-19 тест оказался положительным.
Кинозрителям актриса известна по ролям, в частности, в картинах режиссера Эльдара Рязанова "Небеса обетованные", "Служебный роман", "О бедном гусаре замолвите слово" и многим другим.
В 1994 году Ахеджакова удостоена звания народной артистки России.
Ранее сообщалось, что умерла культовая звезда 80-х "девушка Бонда".
по теме
Соответствующую публикацию артистка сделала в своем Instagram
На фото ведущая позирует в ярко малиновом наряде в стиле 60-тых
Министр сделал заявление
Информация об авиакатастрофе в Индонезии подтверждена официально
Мощный снегопад парализовал столицу Испании Мадрид