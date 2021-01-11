Один обстріл зафіксували за попередню добу в районі проведення Операції Об'єднаних сил. У передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська відкрили вогонь у бік українських позицій із протитанкового гранатомета.

Сейчас ничего у них, сидять тихо.

На Донбасі засніжило. Армійці - у маскувальних халатах. Кажуть: війна тепер з поправкою на кліматичні умови. Така погода сприяє перемир'ю. Обмежена видимість. Ворожі стрільці мовчать.

В основному тихо, буває роблять ремонти в себе на бліндажах, бачили пару разів.

Передова в околицях Авдіївки. Селище Верхньоторецьке. Лінія фронту ділить цей населений пункт. Армійці кажуть - запеклих боїв тут зараз, ніби, й нема, але перемир'я - то ще не мир.

Коптери їхні буває літають.

Видно як ходять по окопах з лопатами, копають і земля летить. Спостерігаємо за ними, так само - і вони за нами. - У відкриту ходять? - Да, не бояться.

Більшість солдатів тут - вояки бувалі. Олександрові - 22 роки. Втім, пороху він понюхав уже доволі. Родом із Харківщини. За плечима - чотири роки окопів і бойових дій. На фронт пішов у вісімнадцять, слідом за старшим братом.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Золотое, Авдєєвка, Светлодарская дуга і вот сейчас здесь. Ну, ничего, нормально все, жив-здоров.

Далі у планах Сашка - служба. Солдати кажуть: звісно, тут не курорт. Але, військова справа для багатьох стала вже частиною життя.

Одразу по мобілізації, то було треба, а потом я кажу: це вже моє, вдома мене не втримаєте.

З Різдвяними святами бійців гостинцями привітали школярі з мирної України.

Валентин, військовослужбовець Збройних сил України: