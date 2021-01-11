Українські школярі привітали захисників передової з Різдвяними святами [ Редактировать ]
Один обстріл зафіксували за попередню добу в районі проведення Операції Об'єднаних сил. У передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська відкрили вогонь у бік українських позицій із протитанкового гранатомета.
Сейчас ничего у них, сидять тихо.
На Донбасі засніжило. Армійці - у маскувальних халатах. Кажуть: війна тепер з поправкою на кліматичні умови. Така погода сприяє перемир'ю. Обмежена видимість. Ворожі стрільці мовчать.
В основному тихо, буває роблять ремонти в себе на бліндажах, бачили пару разів.
Передова в околицях Авдіївки. Селище Верхньоторецьке. Лінія фронту ділить цей населений пункт. Армійці кажуть - запеклих боїв тут зараз, ніби, й нема, але перемир'я - то ще не мир.
Коптери їхні буває літають.
Видно як ходять по окопах з лопатами, копають і земля летить. Спостерігаємо за ними, так само - і вони за нами. - У відкриту ходять? - Да, не бояться.
Більшість солдатів тут - вояки бувалі. Олександрові - 22 роки. Втім, пороху він понюхав уже доволі. Родом із Харківщини. За плечима - чотири роки окопів і бойових дій. На фронт пішов у вісімнадцять, слідом за старшим братом.
Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:
Золотое, Авдєєвка, Светлодарская дуга і вот сейчас здесь. Ну, ничего, нормально все, жив-здоров.
Далі у планах Сашка - служба. Солдати кажуть: звісно, тут не курорт. Але, військова справа для багатьох стала вже частиною життя.
Одразу по мобілізації, то було треба, а потом я кажу: це вже моє, вдома мене не втримаєте.
З Різдвяними святами бійців гостинцями привітали школярі з мирної України.
Валентин, військовослужбовець Збройних сил України:
Я за весь час війни дуже багато всяких різних моментів бачив, але найприємніше, коли ці маленькі дітки, які ще не все геть розуміють, але вони стараються якийсь малюночок намалювати, допомогу якусь передати нам, якусь увагу - це дуже виховує такий стрижень патріотизму і громадську свідомість.
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