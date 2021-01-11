Ожеледиці немає, а дороги посипають. Жителі Коломиї, що на Прикарпатті, звинувачують комунальників у марнотратстві. Мовляв, у місті снігу ще майже не було, а вони вже спустили на його прибирання пів мільйона гривень.

У Коломиї, як і на решті Прикарпаття, сніжної зими й досі не було. Та ось комунальники зорієнтувалися... і вже витратили на прибирання "уявних кучугур" більше як пів мільйона гривень. Журналіст Євген Гапич зайшов на WEB-портал з використання державних коштів і неабияк здивувався.

Євген Гапич, журналіст:

Я почав перевіряти і мені цікаво стало, як можна прибрати сніг на 542 тисячі гривень. Якщо взяти і порахувати ці гроші, тобто, ціна за один метр квадратний, - то у них виходить, що два рази можна було проїхати і засипати всі дороги в Коломийській ОТГ, і це стояло б суцільним шаром вся дорога.

Тендер на утримування доріг у зимовий період на території Коломийської ОТГ (а це місто Коломия та десять навколишніх сіл) виграло комунальне підприємство "Полігон Екологія". Про свою роботу підприємство постійно звітує на Facebook-сторінці. За листопад-грудень є три дописи про прибирання доріг від снігу та ожеледиці. Ось 30 листопада зранку комунальники посипають соляно-піщаною сумішшю місто.

Посипали місто і 10 та 11 грудня - принаймні, про це є два дописи, щоправда, вже без світлин і відео. Під постами містяни жаліються, що до їхньої вулиці того дня комунальники чомусь не дійшли.

Директор підприємства виправдовується: мовляв, пів мільйона насправді не такі вже й великі гроші. Адже, відповідно до договору, є сніг чи нема - їхні працівники мають цілодобово чергувати. Тож 250 тисяч з цієї суми спрямували на зарплати.

Михайло Попелюк, директор КП "Полігон Екологія":

Це дванадцять чоловік, які були в чергуванні з середини листопада і весь грудень. 136 гривень година обходиться однієї людини таке чергування.

Ще 100 тисяч забрав податок. Решту витратили на закупівлю матеріалів для роботи - пальне та запчастини для техніки і піщано-соляну суміш.

Пан Микола працює на паркуванні у центральній частині міста. Каже: від листопада комунальників тут зустрічав лише раз.

Микола, працівник парковки:

Тут були комунальники листопад-грудень? - Раз прибирали, як був сніг. Трактор прибирав, і тротуари посипали.

Листопад-грудень чистили у вас дороги? - Я не бачив. - Дороги були прочищені від снігу? - Від якого снігу?

За словами комунальників, за п'ять днів роботи вони витратили 160 тонн піщано-соляної суміші. За нормами, цього б вистачило на 40 кілометрів доріг - або третину шляхів усієї Коломиї. Посипали вони їх чи ні - перевірити зараз не можливо.