Євросоюз готовий вакцинувати цього року 80% населення блоку - Єврокомісія уклала контракт на закупівлю додаткових трьохсот мільйонів доз американсько-німецької вакцини Pfіzier-BioNTech. Препарат, за попередніми висновками, ефективний також і проти мутованого штаму коронавірусу.

Вакцини вистачить на всіх, - оголосила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Днями Брюссель подвоїв своє замовлення в американсько-німецького виробника Pfizer-BioNTech. Це та сама вакцина, якою почали робити перші щеплення в Євросоюзі.

Урсула Фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:

Маємо наразі право доступу до 300 мільйонів доз вакцини BioNTech-Pfzier. Хороші новини полягають у тому, що ми погодили розширення контракту. За новою угодою, ми можемо купити додаткові 300 мільйонів доз цього препарату. Тобто подвоїти їх кількість.

Постачати додаткові партії виробник, щоправда, зможе лише з квітня. А три-четвертих замовлення надійде тільки наприкінці року. Проте це не єдина вакцина, якою користуватимуться в ЄС. Цього тижня Європейська медична Агенція затвердила також препарат "Модерна".

Урсула Фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:

З допомогою цих двох авторизованих вакцин ми уже забронювали кількість доз, необхідну для щеплення 380 мільйонів європейців - це понад 80% населення ЄС. І в найближчі тижні та місяці будуть нові вакцини.

Наступна на черзі - AstraZeneca від Оксфордського університету, - її уже використовує Велика Британія. І Європейська медична агенція обіцяє схвалити до кінця січня. Замовляти щось раніше чи позачергово країни-члени не мають права, - наголосили в Єврокомісії.

Урсула Фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:

Ми усі погодили і юридично зобов'язалися, що не вестимемо паралельних переговорів, не вкладатимемо паралельних контрактів. Тому рамки, в яких ми всі працюємо, є рамками двадцяти семи країн. Разом ми ведемо перемови, разом закуповуємо і разом просуваємо процес вакцинації.

Та буквально за дві години після цієї заяви в Берліні оголосили, що забронювали додаткові 30 мільйонів доз від BioNTech/Pfizer ще у вересні. Санкції на Німеччину за це в Брюсселі, кажуть, не накладатимуть. Головне, що вакцини вистачить на всіх.

Урсула Фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:

Весь портфель охоплює 2 мільярди триста мільйонів доз вакцини. Тож цього більше ніж достатньо для вакцинації всього європейського населення.

Населення ЄС - 450 мільйонів. Тому замовлених доз дійсно має вистачити і для країн-партнерів. Україна вже офіційно звернулася з проханням поділитися.

Тим часом євродепутати готуються повернутися до нормального життя вже за тиждень. Уперше за час пандемії запланували в Страсбургу січневу сесію Європарламенту. Про це особисто просив французький президент Еммануель Макрон. Оскільки місто без політиків несе великі збитки.