Шестиметровий вертеп, в якому все оживає і рухається можна побачити у Чернівцях. Змайстрував його настоятель одного з римо-католицьких храмів. Інтерактивна різдвяна шопка стала не лише окрасою костелу, а й туристичною принадою. Як усе працює?

Отець Кшиштоф запускає механізм, який змушує фігурки у вертепі "оживати". За мить у шопці гойдається колиска з малим Ісусом. Навколо неї кружляють царі та пастухи. А поруч співають пташки, працює водяний млин.

Кшиштоф Сапальський, настоятель римо-католицького храму Святого Архангела Михаїла в Чернівцях:

Різдво Господнє у мене асоціюється з рухом, що бог приходить у світ, входить в цей світ. І так має бути теж в цій декорації, в цьому вертепі.

Таку шопку тут встановлюють уже шість років поспіль. Настоятель має технічну освіту, тож усі пристрої збирає власноруч. Парафіяни ж допомагають із декораціями та новими фігурками. А на встановлення всієї конструкції потрібно близько тижня.

Кшиштоф Сапальський, настоятель римо-католицького храму Святого Архангела Михаїла в Чернівцях:

То щось завжди мусить поламатися, не працювати так, як треба. Ну але то є така потім і радість - якщо вдасться зробити щось нове, то всі щасливі.

Ксьондз вмикає вертеп в кінці кожного богослужіння. Найбільше цього моменту чекають діти. Артему в шопці понад усе подобається мініатюрний потяг.

Артем, житель Чернівців:

Я пам'ятаю, що того разу тут були машинки ще.

Деяким фігурам вертепу понад 70 років. Нові ж елементи привезли зі Швеції, Польщі, Італії. Отець Кшиштоф каже, шопка - це весь світ у мініатюрі.

Кшиштоф Сапальський, настоятель римо-католицького храму Святого Архангела Михаїла в Чернівцях:

Маємо і море, і гори, і гуцулів, і царів, і монахів. Так має виглядати Різдво, щоб ми тим Різдвом жили.

Крім парафіян, незвичний вертеп привертає увагу туристів. Чернівчанка Тетяна про шопку дізналася з газети.

Тетяна, жителька Чернівців:

Я вообще человек не очень религиозный, но мне это очень понравилось. Вижу впервые, чтобы вот такое вот было представлено в движении и так богато, и так интересно, и так красиво.

У шопці гармонійно поєднані давні біблійні персонажі та сучасні літаки з кораблями. За словами настоятеля, у цьому є символізм.

Кшиштоф Сапальський, настоятель римо-католицького храму Святого Архангела Михаїла в Чернівцях:

Це такий задум, що Різдво, яке було історично 2020 років назад, воно є сьогодні актуальне. Христос родиться сьогодні, в сучасному світі.

Ще один вертеп влаштували при вході до храму. Тут фігури - з людський зріст. Розберуть усі інсталяції у костелі Святого Архангела Михаїла 2 лютого.