Без шкарпеток, але з горілкою: магазини Рівного перейшли у карантинний режим роботи [ Редактировать ]
В Україні триває жорсткий карантин. Майже півтори тисячі закладів по Україні працювали незважаючи на заборону. На них склали близько тисячі протоколів. Ще майже три з половиною тисяч штрафів виписали на затятих противників масок. Як дотримуються карантину у Рівному з'ясовувала Сніжана Сидорук.
Пів сотні порушень карантину за чотири дні зафіксували у Рівному. На все місто знайшли лише кілька закладів громадського харчування, які працювали попри заборону. Решта - штрафи за відсутність масок.
Іван Теліга, заступник начальника Рівненського районного управління поліції:
Це були зафіксовані такі правопорушення, як кафе, бари, ресторани. Тобто проводили дискотеки, працювали з порушенням режиму роботи. Близько 40 протоколів - це було складено за недотримання карантинних норм взагалі громадянами.
Торгові центри в місті відчинені, але працюють з обмеженнями. Нині тут неможливо купити ані одяг, ані посуд, ані інші побутові товари. Підприємці кажуть зазнають неабияких збитків.
Олександр Оверчук, директор торгово-розважального центру:
Припинили роботу 80% операторів, тобто працюють лише категорії, що дозволені постановою Кабміну. Це продуктові магазини, зоомагазини, фінансові послуги, банкомати. Фактично ми втратили 50-60% доходів за січень місяць.
У супермаркетах продукти купити можна, а от непродовольчі товари ні. Під заборону потрапили мийні засоби, сміттєві мішки, шкарпетки. Поряд без жодних табу полиці з алкоголем.
Оксана, жителька Рівного:
Не розумію вибірковості цього локдауну. Не зважаючи на пояснення міністра - мені вона абсолютно незрозуміла. Чому в одному супермаркеті одні продукти можна купити, а товари побутові, які потрібні в повсякденному житті. Яка бабуся буде замовляти товари через інтернет?
Попри карантин частина закладів громадського харчування працює й далі. Але тільки в режимі доставки. Рівняни кажуть - тішить те, що в холод хоча б кавою зігрітися можна без проблем.
Вероніка, бариста:
Ми працюємо так, як і працювали. В нас такий є режим - на виніс. Клієнтів, звісно поменшало, тому що як-не-як не працюють і магазини, які хотілось би. Мені здається це вже було потрібно зробити ще раніше, тому що люди хворіють.
Найбільше радіють січневому карантину рівненські школярі. Сьогодні вони мали б розпочати дистанційне навчання в школах. Але в мерії вирішили продовжити канікули ще на тиждень. На четвертий день локдауну середмістя Рівного має справді карантинний вигляд: людей обмаль, бо все-таки робочий день. Але й у свята тут не було людно - у Рівному цьогоріч уперше не встановлювали центральної ялинки і не розгортали святкового ярмарку.
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