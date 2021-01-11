На шкарпетковий дефіцит в Україні - сьогодні навіть в уряді відреагували

"Шкарпетковий карантин". Так іронічно українці вже прозвали січневий локдаун. А все через не зовсім зрозумілу логіку торговельних обмежень: чому пральний порошок у супермакреті брати можна, а панчохи чи батарейки із сусідньої полиці - вже не можна. І де зараз, крім інтернет-магазинів, можна знайти шкарпетки?

Наш Андрій Анастасов в Одесі шукав заборонений товар і в крамницях, і на базарах. Де знайшов - дивіться.

В Одесі після запровадження локдауну одним із найдефіцитніших товарів стали звичайні шкарпетки. Власне, як і в решті міст України. Тож давайте проведемо експеримент і з'ясуємо: Де наразі можна придбати цю рідкісну продукцію.

По-перше, перевіримо супермаркети й торговельні центри. Тут відділи зі шкарпетками та іншою "забороненою" продукцією відокремлені стрічками. Одесити обурені:

Олена Артеменко, жителька Одеси:

Логики я вообще не вижу: потому что, к примеру, лежит рядом картошка и тут же лежат Носки. Картошку можно брать, а носки - нельзя. Люди, конечно, страдают - страдают из-за того, что не понимают, на каком свете они находятся!

Йдемо далі: Київський ринок. Зазвичай тут чимало магазинів із непродовольчими товарами, але сьогодні вони всі зачинені. Не працюють і крамниці з білизною. Поруч знаходимо магазин, який під час локдауну почав працювати в режимі інтернет-замовлень. Телефонуємо.

А скажіть, будь ласка: чи можна замовити у вас чоловічі шкарпетки? - Ні, у нас такого немає - Дякую, але інша продукція є, так? - Курточкі є, рубашечкі є.

А це вже знаменитий "привоз". Ринок, щоправда, зачинений, бо санітарний день, але навколо йде жвава торгівля. І власне Тут ми, нарешті, знаходимо Їх. Шкарпетки. Запитуємо продавчиню: чи не боїться вона штрафів за порушення локдауну? Та жартує: її шкарпетки - без корони!

Руслана Штим, жителька Одеси:

Ну, как не боимся: боимся, а что делать? Рисковать-то надо! Кто не рискует, тот не пьет шампанское! - Ви задоволені, що шкарпетки стали найпопулярнішим товаром останніми днями? - Естественно! Потому что есть торговля и есть заработок! А иначе как жить?

На шкарпетковий дефіцит в Україні - сьогодні навіть в уряді відреагували. Міністр каже: до локдауну треба було готуватися раніше:

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

Я вважаю, що ці 16 днів, які ми відвели на цей карантин, можливо було до них підготуватися. Що таке підготуватися? Точно було можливо розрахувати, яка кількість нових шкарпеток або футболок потрібна людині на цей час.

Та проблема все-таки не в шкарпетках, кажуть покупці - і в Одесі, і в Києві, зрештою, як і в інших містах України. А в тому, що логіку товарних заборон вони не можуть збагнути.

Есть перегибы. Не продают, допустим, крем для обуви. Вот я только что в магазине была, крем для обуви продают, а краску для волос не продают. То я такого не понимаю, немного не догоняю.