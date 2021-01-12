Україна отримає від МВФ два транші по 700 мільйонів доларів - Сергій Марченко [ Редактировать ]
Місія МВФ відновила свою роботу в Україні. Консультації, через пандемію, поки що відбуваються онлайн.
За словами міністра фінансів Сергія Марченка, цього року Україна отримає від МВФ два транші по 700 мільйонів доларів. Сподівається, що перший надійде вже в лютому-березні. А от борг, який ми маємо сплатити цьогоріч міжнародним партнерам становить мільярд 700 мільйонів доларів.
по теме
Консультації, через пандемію, поки що відбуваються онлайн. Міжнародний валютний фонд продовжує перший перегляд програми у форматі stand-by
На наступний транш у 700 мільйонів доларів від міжнародних кредиторів український уряд чекає навесні - в опозиції натомість вважають: якщо позики невигідні для країни, від них треба відмовитися
В 2021 году Украина выплатит Международному валютному фонду 1,683 млрд долларов
Украина выполнила все "маркеры", которые касались действий правительства. МВФ также требует усиления борьбы с коррупцией и реформу судебной системы
Шмыгаль рассказал, сколько в Украине есть средств на вакцину от коронавируса