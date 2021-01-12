Місія МВФ відновила свою роботу в Україні. Консультації, через пандемію, поки що відбуваються онлайн

Місія МВФ відновила свою роботу в Україні. Консультації, через пандемію, поки що відбуваються онлайн.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, цього року Україна отримає від МВФ два транші по 700 мільйонів доларів. Сподівається, що перший надійде вже в лютому-березні. А от борг, який ми маємо сплатити цьогоріч міжнародним партнерам становить мільярд 700 мільйонів доларів.