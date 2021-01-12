Після штурму Капітолія у відствку подав Чед Вулф [ Редактировать ]
Після штурму Капітолія у відставку подав іще один чиновник - Чед Вулф, який виконував обов'язки міністра внутрішньої безпеки. А Руді Джуліані, адвоката Трампа, хочуть позбавити адвокатського статусу.
Мовляв, він підбурював до захоплення Конгресу, коли виступив перед людьми 6 січня. Нагадаю, внаслідок штурму загинули четверо протестувальників і поліцейський.
по теме
Правоохранители готовы начать расследование
Дональд Трамп запровадив у Вашингтоні двотижневий надзвичайний стан, щоб підготувати інавгурацію Джо Байдена. Раніше ФБР попередило, що прихильники Трампа планують влаштувати збройні протести у 50 штатах
Чеські ресторатори та митці вимагають пом'якшити протиепідемічні обмеження, а також відправити уряд у відставку
По сообщениям полиции, в результате многочисленных перестрелок в Чикаго погибли по меньшей мере 3 человека
В США 10 января взяли под стражу нескольких участников штурма Капитолия