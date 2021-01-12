У Києві відбудеться зустріч президентів України та Молдови [ Редактировать ]
Сьогодні у Києві відбудеться зустріч президентів України та Молдови. Володимир Зеленський побачиться з Маєю Санду, по обіді глави держав планують укласти низку двосторонніх угод.
В Управлінні держохорони попередили про обмеження дорожнього руху в центрі столиці. У свій перший офіційний візит до України Мая Санду вирушила автівкою.
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До Києва завітає новообрана президентка Молдови Мая Санду - це буде її перший офіційний візит до іншої країни
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