До України прибуває президент Молдови для двосторонніх угод [ Редактировать ]
Сьогодні у Києві з офіційним візитом перебуває президент Молдови Мая Санду. В ці хвилини з нею зустрічається президент України Володимир Зеленський. Політики планують укласти низку двосторонніх угод. А після першої години - вийти на брифінг. В Управлінні держохорони попередили про обмеження дорожнього руху в середмісті столиці.
У свій перший офіційний візит до України Мая Санду приїхала автівкою. У Києві, крім зустрічі з президентом Зеленським, очільниця Молдови планує перемови з прем'єр-міністром і головою українського парламенту.
Говоритимуть, зокрема, про питання безпеки в регіоні, делімітацію кордонів та про реформи на шляху наближення двох держав до Євроспільноти. Нагадаємо, відома своїми проєвропейськими поглядами Мая Санду очолює Молдову з 24 грудня 2020 року.
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