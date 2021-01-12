Для прохождения вакцинации желающие должны зарегистрироваться в приложении/ фото: Disney Parks

Калифорнийский парк Disneyland Resort начнет проводить вакцинацию посетителей прямо на входе, Об этом сообщает руководство округа Ориндж.

Пункт распределения лекарств откроет свою работу прямо на этой неделе. Для прохождения вакцинации на территории развлекательного парка Disneyland обязательно необходимо пройти предварительную регистрацию с помощью специального приложения для смартфонов.

Отмечается, что США находятся в мировом "топе" по количеству инфицированных коронавирусной инфекцией. С момента старта пандемии в стране болезнь лабораторно подтвердили у 22,6 миллиона граждан, из них 370 тысяч человек умерли.

Читайте также, китайская вакцина от коронавируса показала 78% эффективности. Уровень защиты, подтвержденный официальными лицами штата Сан-Паулу, был получен на основе передовых испытаний на конечной стадии с участием около 13 тысяч участников.

Кроме того, всемирная организация здравоохранения одобрила использование вакцины от коронавируса, разработанной американским фармгигантом Pfizer и немецкой биотехнологической компанией BioNTech.

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