ВОЗ внесла вакцину Pfizer в экстренный список [ Редактировать ]
В четверг, 31 декабря, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила использование вакцины от коронавируса, разработанной американским фармгигантом Pfizer и немецкой биотехнологической компанией BioNTech.
Это первая COVID-вакцина, которую одобрила ВОЗ, сообщается на странице организации в Twitter.
Отмечается, что вакцину Pfizer/BioNTech внесли в экстренный список препаратов.
"Вакцина от коронавируса Pfizer/BioNTech сегодня стала первой вакциной, которая получила подтверждение ВОЗ для экстренного использования", - заявили в организации.
The Pfizer/BioNTech #COVID19 vaccine today became the first vaccine to receive WHO validation for emergency use since the outbreak began.— World Health Organization (WHO) (@WHO) December 31, 2020
Equitable global access to vaccines is crucial to combat the pandemic.
👉 https://t.co/7WNcHhc3z8 pic.twitter.com/Kyjv5RNzjB
Ранее сообщалось, что в Евросоюзе одобрили вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech. Вакцину Comirnaty признали безопасной и эффективной, а также соответствующей необходимым стандартам качества.
Также мы писали о том, что в США умерли шесть участников испытаний вакцины Pfizer. Двоим из погибших вводили настоящий препарат, а остальным - плацебо. Все вакцинированные имели хронические заболевания и проблемы со здоровьем.
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Документ разработали специалисты Центра общественного здоровья Украины вместе с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ