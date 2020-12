В четверг, 31 декабря, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила использование вакцины от коронавируса, разработанной американским фармгигантом Pfizer и немецкой биотехнологической компанией BioNTech.

Это первая COVID-вакцина, которую одобрила ВОЗ, сообщается на странице организации в Twitter.

Отмечается, что вакцину Pfizer/BioNTech внесли в экстренный список препаратов.

"Вакцина от коронавируса Pfizer/BioNTech сегодня стала первой вакциной, которая получила подтверждение ВОЗ для экстренного использования", - заявили в организации.

The Pfizer/BioNTech #COVID19 vaccine today became the first vaccine to receive WHO validation for emergency use since the outbreak began.



Equitable global access to vaccines is crucial to combat the pandemic.



https://t.co/7WNcHhc3z8