Какой знак зодиака самый агрессивный [ Редактировать ]
Агрессивность - очень опасная черта характера, которая мешает человеку поддерживать хорошие отношения с близкими. Причины злости у человека бывают разными: неприятности дома или на работе, плохое настроение или же характер. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый вспыльчивый.
Итак, на первом месте оказался Овен. Стоит им на что-то или кого-то разозлиться, то вам не избежать целого шквала эмоций и даже агрессии. Во время конфликта Овны не способны скрывать свою раздражительность, да особо и не стремятся этого делать.
Кроме того, это один из самых упрямых знаков зодиака, что лишь усугубляет общение с ним. Доказать разъяренному Овну его неправоту - бесполезное занятие.
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