Какой знак зодиака самый любвеобильный [ Редактировать ]
Некоторые люди влюбляются настолько часто, что окружающие уже давно сбились со счету их предметов воздыхания. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый любвеобильный.
Итак, на первом месте оказался Скорпион. Они в принципе не умеют жить в каком-то другом состоянии: если Скорпион не влюблен, жизнь кажется ему пресной и серой.
Представители этого знака зодиака влюбляются мгновенно, а любят на разрыв аорты буквально: страстно и неистово. Но недолго. И как только гормональный угар угасает, Скорпионы отправляются на поиски нового донора чувств.
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