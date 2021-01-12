Найденный бортовой артефакт был немедленно передан в Национальный комитет по безопасности/ фото: Detik

В Индонезии спасательная команда смога выловить со дна Яванского моря черный ящик, принадлежавший воздушному судну .

Бортовой самописец был привезен в порт столицы Индонезии Джакарты, где он был продемонстрирован журналистам. В прозрачном контейнере, заполненным водой, были заметны части корпуса черного ящика.

Отмечается, что найденный бортовой артефакт был немедленно передан в Национальный комитет по безопасности в транспорте, который занимается расследованием причин катастрофы.

Напомним, самолет Boeing 737-524 разбился в Яванском море возле острова Мале. Информация об авиакатастрофе в Индонезии подтверждена официально.

Кроме того, поисково-спасательная группа обнаружила место крушения Boeing. По словам военного командира Хади Тьяджанто, водолазы обнаружили обломки лайнера на глубине 23 м.

Читайте также, в Индонезии нашли останки тел и самолета Boeing 737-524, который разбился вскоре после взлета из Джакарты. Местные рыбаки, находившиеся 9 января на севере от побережья Джакарты, сообщили, что слышали взрыв около 14:30 по местному времени в субботу.

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