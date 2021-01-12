Крим - це Україна. Про це неодноразово заявляла президент Молдови Майя Санду. Сьогодні вона з офіційним візитом у Києві. Це перша зустріч глав держав, і вони заявили, що налаштовані на перезавантаження відносин. Чим завершилися переговори?

Це перша зустріч глав обох держав за останні кілька років. І перший закордонний візит Майї Санду як президента. Коли очолювала Уряд, вона вже відвідувала Україну, неодноразово підтримувала, наполягала на відновленні територіальної цілісності нашої держави.

Майя Санду, Президент Молдови:

Ми в Молдові повністю підтримуємо територіальну цілісність України, і я відчуваю глибоку повагу до українців, які пожертвували своїм життям, щоб захистити свою батьківщину, її суверенітет і її майбутнє.

У своїх інтерв'ю Майя Санду стверджувала, що Україна та Молдова мають багато спільного і можуть обмінюватися досвідом.

Майя Санду, Президент Молдови:

Я хочу, чтобы мы восстановили хорошие отношение между нашими странами, я хочу чтобы мы работали вместе для наших стран, я хочу чтобы мы учились друг у друга, как построить демократические государства, которые работали бы на граждан, и я хочу чтобы наши страны вместе шли к нашим европейским целям.

Свою повагу до України Майя Санду виявила і під час огляду почесної варти. А далі - дві години переговорів.

Шановна пані Президент, Має Санду, дуже радий бачити вас і вашу делегацію.

Президенти узгодили, що пріоритетними сферами співпраці та розвитку - буде енергетика, інфраструктура і транспорт. Санду та Зеленський домовились розвивати транспортне сполучення, хочуть побудувати магістраль між столицями обох держав. А ще спростити умови транзиту та активізувати економічні відносини.

Майя Санду, Президент Молдови:

Сьогодні ми домовились з паном президентом про те, щоб вивести наші відносини на інший рівень стратегічного партнерства.

Обговорили і питання закупівлі вакцини від коронавірусу.

Володимир Зеленський, Президент України:

Для України та Молдови є принципово важливим отриманням вакцин. Ми докладно обговорили це питання з пані Санду. Вважаю, що країнам східного партнерства має приділятися підвищена увага державами Євросоюзу з питань спільної закупівлі та прискорення процедур постачання вакцин.

Аби краще координувати співпрацю, Зеленський та Санду домовились створити спеціальну президентську раду. Глави держав переконані, що це допоможе в розробці спільної політики та контролю виконання всіх домовленостей.