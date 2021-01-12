На Кіровоградщині жінка з двома дітьми залишилася без матері і без будинку. Усе через пожежу, спричинену несправністю електроприладів. Чи можна було попередити лихо?

Обвуглені меблі та речі. Усі кімнати в чорній кіптяві. Такий вигляд після пожежі має цей двоповерховий житловий будинок на околиці селища Компаніївки на Кіровоградщині.

Альона Ткачук, потерпіла:

Я залишилась з двома малими дітьми на вулиці, без одягу, без грошей, без документів. Самої найріднішої людини в мене немає, батько в важкому стані, я не знаю взагалі, як з цим усім можна справитися.

Спалахнуло напередодні вночі. Ймовірно, сталося замикання електрики. Від неї загорілося новорічне дерево, а далі - решта речей. У будинку були жінка з двома дітьми - дев'яти та дванадцяти років, а також її батьки. Тато зараз у районній лікарні з опіками обличчя. Мама - згоріла заживо.

Альона Ткачук, потерпіла:

Батько у цей час кинувся, щоб знайти десь маму - ми думали, що вона з другого поверху злетіла, її ніде не було, а батька викинуло вогнем на поріг. Потім заїхали рятувальники, хвилин 40 її шукали, коли знайшли - вона вже була мертвою.

Лише від початку року на Кіровоградщині сталося понад три десятки побутових пожеж, під час яких загинули шестеро людей.

Оксана Мачак, речниця ДСНС України в Кіровоградській області:

Збільшення кількості пожеж пов'язується особливо з опалювальним сезоном, порушення правил та експлуатації приладів обігріву нерідко і стає причиною займань.

Потерпілу від пожежі родину тимчасово прихистили родичі. Рятувальники просять бути обережними в період свят та пильнувати за справністю ілюмінації.