На Кіровоградщині вигорів двоповерховий будинок - є жертви [ Редактировать ]
На Кіровоградщині жінка з двома дітьми залишилася без матері і без будинку. Усе через пожежу, спричинену несправністю електроприладів. Чи можна було попередити лихо?
Обвуглені меблі та речі. Усі кімнати в чорній кіптяві. Такий вигляд після пожежі має цей двоповерховий житловий будинок на околиці селища Компаніївки на Кіровоградщині.
Альона Ткачук, потерпіла:
Я залишилась з двома малими дітьми на вулиці, без одягу, без грошей, без документів. Самої найріднішої людини в мене немає, батько в важкому стані, я не знаю взагалі, як з цим усім можна справитися.
Спалахнуло напередодні вночі. Ймовірно, сталося замикання електрики. Від неї загорілося новорічне дерево, а далі - решта речей. У будинку були жінка з двома дітьми - дев'яти та дванадцяти років, а також її батьки. Тато зараз у районній лікарні з опіками обличчя. Мама - згоріла заживо.
Альона Ткачук, потерпіла:
Батько у цей час кинувся, щоб знайти десь маму - ми думали, що вона з другого поверху злетіла, її ніде не було, а батька викинуло вогнем на поріг. Потім заїхали рятувальники, хвилин 40 її шукали, коли знайшли - вона вже була мертвою.
Лише від початку року на Кіровоградщині сталося понад три десятки побутових пожеж, під час яких загинули шестеро людей.
Оксана Мачак, речниця ДСНС України в Кіровоградській області:
Збільшення кількості пожеж пов'язується особливо з опалювальним сезоном, порушення правил та експлуатації приладів обігріву нерідко і стає причиною займань.
Потерпілу від пожежі родину тимчасово прихистили родичі. Рятувальники просять бути обережними в період свят та пильнувати за справністю ілюмінації.
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