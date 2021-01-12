Виборча цензура. Facebook заборонив прихильникам Трампа публікувати заклики до перегляду підсумків виборів. За які висловлювання тепер блокуватимуть акаунт? Та який вихід знайшли ті, хто не сприймає Байдена і все одно підтримує чинного президента?

Facebook і справді фактично запроваджує віртуальну цензуру. У самій компанії кажуть: "тимчасово", лише до інавгурації. Мовляв, ситуація в країні така, що треба боротися з дезінформацією та придушувати заклики до насильства. Але за цими (правильними взагалі-то намірами) прихована можливість заблокувати будь-кого.

Простий приклад: Facebook повідомляє, що більше не можна використовувати вислів "Stop The Steal" ("зупиніть крадіжку"), який часто поширювали прихильники Трампа, переконуючи, що перемогу в них вкрали завдяки підробленим бюлетеням, що надійшли поштою. Систему налаштували так, що соцмережа автоматично вилучатиме такі пости. А якщо спробуєш знову - заблокує акаунт.

Або ось ще приклад нововведень: від моменту інавгурації під усіма повідомленнями, де хтось спробує висловити сумнів щодо правильності підсумків виборів у США - система автоматично писатиме "президентом країни є Джо Байден". Аналогічні правила діятимуть також в Instagram (він належить Facebook). Крім того, соцмережа унеможливила в Сполучених Штатах розміщення будь-якої реклами щодо політики та політиків. Але це знову ж таки удар по кампанії Трампа: Байден і так переміг, а від штабу чинного поки що президента не приймуть ані центу, щоб розмістити заклики, пояснення чи агітацію.

Facebook переконує - "необхідно зупинити розхитування ситуації в країні", що безперечно важливо і потрібно. Проте фактично цифрові гіганти вирішили показати і політикам, і суспільству, хто в домі господар. Так, є перша поправка, гарантована кожному американцеві свобода слова. Але, як виявилось, - стосується це лише обмежень з боку держави. А соцмережі (як приватні компанії) можуть визначати, про що користувачі мають право говорити, а про що - ні. І вже роблять це.

Прецедент створено. І якщо в Цукерберга піднялась рука забанити чинного президента Америки, тепер точно ніщо вже не стримає Facebook від того, щоб вилучити будь-який інший акаунт (політика, бізнесмена, активіста), якщо він здаватиметься компанії "некоректним". Ми з вами звикли сприймати соцмережі як особистий простір для висловлювання думок. Але цифрові гіганти нагадують, що акаунти зовсім не наші й цей віртуальний світ належить їм. І правила будь-якої миті змінюватиме великий бізнес.

За цих умов прихильники Трампа і республіканців масово мігрують в Telegram - він непідконтрольний "великій п'ятірці" компаній і поки що не сортує контент на політично "правильний" і "неправильний". Але Apple все одно матиме останнє слово. І завжди може прибрати сам додаток з віртуального магазину - просто заборонивши його завантажувати.