Украина сделала России "отличное предложение" по завершению конфликта на Донбассе. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

Ключ в руках у Путина. Тот комплекс соглашений и те предложения, которые мы предлагаем, они дают золотой мост России на уход. Не просто уход, а уход с сохранением лица.

По словам Арестовича, при выполнении Москвой предложенных соглашений с нее снимут санкции.

Первым пунктом стоит демилитаризация. Пока не будет демилитаризации, мы не будем никуда двигаться. Россияне должны вывести войска, дать нам контроль над границей. По крайней мере частично. Тогда можно будет двигаться по остальным пунктам дальше.

Напомним, что с 23 июля на востоке Украины действует режим полного прекращения огня. Украинская армия и боевики на Донбассе должны отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций.

Несмотря на это, за последние два дня погибли двое украинских военнослужащих. 11 декабря в результате вражеского обстрела возле населенного пункта Пески был убит старший сержант Олег Андриенко.

Во вторник, 12 января, в районе проведения ООС погибла старший солдат 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Виктория Слободянюк.

Официальный Киев добивается введения на Донбасс миротворцев ООН. Россия поддерживает эту идею, но хочет, чтобы "голубые каски" были только на линии разграничения и охраняли сотрудников ОБСЕ.

Украина настаивает, чтобы миротворцы ООН были размещены на всей территории "республик" - от линии разграничения до границы с Россией.

Напомним, что Леонид Кравчук рассказал, на какие компромиссы готов пойти ради мира на Донбассе и назвал условие, при котором Киев откажется от "Минских соглашений".