В понедельник, 11 января, боевики обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе вблизи Песков. В результате обстрела погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Обстрел произошел сегодня около 15:30. Украинская сторона Совместного центра контроля и координации сразу же ввела "режим тишины" и выдвинула требование о прекращении огня.

Кроме того, украинская сторона подготовила и направила ноту Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Ранее мы писали о том, что 30 декабря на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил погиб украинский военнослужащий Вадим Ефременюк. Обстоятельства гибели бойца выясняются.

Также сообщалось, что закон о продлении особого статуса Донбасса вступил в силу. Статус продлили до 31 декабря 2021 года.

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