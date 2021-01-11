На Донбассе погиб украинский военный [ Редактировать ]
В понедельник, 11 января, боевики обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе вблизи Песков. В результате обстрела погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.
Обстрел произошел сегодня около 15:30. Украинская сторона Совместного центра контроля и координации сразу же ввела "режим тишины" и выдвинула требование о прекращении огня.
Кроме того, украинская сторона подготовила и направила ноту Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Ранее мы писали о том, что 30 декабря на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил погиб украинский военнослужащий Вадим Ефременюк. Обстоятельства гибели бойца выясняются.
Также сообщалось, что закон о продлении особого статуса Донбасса вступил в силу. Статус продлили до 31 декабря 2021 года.
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