Главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак назвал три причины, Киев не может вернуть Донбасс с помощью оружия. Об этом пишет "Новое время".

По словам Хомчака, так Киев нарушит международное гуманитарное право.

Чисто военного решения вопроса на Донбассе я не вижу и Генштаб ВСУ также. Вы знаете, что такое Донбасс. Когда один населенный пункт сразу переходит в другой. Если начать там активные боевые действия, то сразу будет много жертв среди гражданского населения. Ни одна цивилизованная страна нас не поддержит.

В случае возобновления полномасштабных боевых действий будут серьезные жертвы среди военных, а кроме того у России больше ресурсов.

Она имеет сегодня больше ресурсов. Поэтому мы сможем взять, захватить внезапно, нанести удары и удержать эту территорию, но для этого нужно, чтобы сложились условия.

Главнокомандующий ВС Украины признал, что на Донбассе не везде поддерживают военных и они ждут "выстрелы в спину". По его словам, все передвижения военных в Донецкой и Луганской областям будут "сливаться" на "ту сторону".

Танк не успевает завестись, как информация уже ушла.

Напомним, что в среду, 25 ноября, трехсторонняя контактная группа по Донбассу не смогла договориться ни по одному вопросу.

Ранее сообщалось, что Кравчук заявил о готовности Киева выполнять Минские соглашения.