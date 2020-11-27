"Военного решения вопроса на Донбассе я не вижу" - главнокомандующий ВСУ [ Редактировать ]
Источник: Главред
Главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак назвал три причины, Киев не может вернуть Донбасс с помощью оружия. Об этом пишет "Новое время".
По словам Хомчака, так Киев нарушит международное гуманитарное право.
Чисто военного решения вопроса на Донбассе я не вижу и Генштаб ВСУ также. Вы знаете, что такое Донбасс. Когда один населенный пункт сразу переходит в другой. Если начать там активные боевые действия, то сразу будет много жертв среди гражданского населения. Ни одна цивилизованная страна нас не поддержит.
В случае возобновления полномасштабных боевых действий будут серьезные жертвы среди военных, а кроме того у России больше ресурсов.
Она имеет сегодня больше ресурсов. Поэтому мы сможем взять, захватить внезапно, нанести удары и удержать эту территорию, но для этого нужно, чтобы сложились условия.
Главнокомандующий ВС Украины признал, что на Донбассе не везде поддерживают военных и они ждут "выстрелы в спину". По его словам, все передвижения военных в Донецкой и Луганской областям будут "сливаться" на "ту сторону".
Танк не успевает завестись, как информация уже ушла.
Напомним, что в среду, 25 ноября, трехсторонняя контактная группа по Донбассу не смогла договориться ни по одному вопросу.
Ранее сообщалось, что Кравчук заявил о готовности Киева выполнять Минские соглашения.
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