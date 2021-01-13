Максим Степанов закликав продовжити карантин до 24 січня [ Редактировать ]
П'ять тисяч 116 нових інфікувань коронавірусом за минулу добу в Україні. 184 людини померли. Найвищі показники захворюваности в Києві, на Полтавщині, Одещині та Запоріжжі.
За весь час пандемії занедужали мільйон 120 тисяч українців. Більш як 20 тисяч померли. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що суворий карантин в Україні треба продовжити і після 24 січня.
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