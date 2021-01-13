Біля Водяного та Пісків позиції військових накривали із мінометів [ Редактировать ]
На Донбасі вісім порушень режиму тиші минулої доби. Поблизу Водяного та Пісків російсько-окупаційні війська атакували українські позиції з мінометів заборонених калібрів.
А біля Авдіївки та Верхньоторецького - з гранатометів і стрілецької зброї. Наші військові відкривали вогонь у відповідь.
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