Сьогодні Палата представників США голосуватиме за імпічмент

Віцепрезидент США Майк Пенс відмовився застосувати 25 поправку, щоб відсторонити Дональда Трампа від влади. Тож сьогодні Палата представників США голосуватиме за імпічмент.

Очільника Білого дому звинувачують у підбурюванні до заворушень та перешкоджанні мирному передаванню влади. Для оголошення імпічменту достатньо простої більшості голосів у Палаті представників.

Однак, щоб усунути Трампа з посади, необхідний ще розгляд у Сенаті. Сам фігурант справи назвав дії демократів "найбільшим полюванням на відьом".