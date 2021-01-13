Майк Пенс відмовився відсторонювати Трампа від влади [ Редактировать ]
Віцепрезидент США Майк Пенс відмовився застосувати 25 поправку, щоб відсторонити Дональда Трампа від влади. Тож сьогодні Палата представників США голосуватиме за імпічмент.
Очільника Білого дому звинувачують у підбурюванні до заворушень та перешкоджанні мирному передаванню влади. Для оголошення імпічменту достатньо простої більшості голосів у Палаті представників.
Однак, щоб усунути Трампа з посади, необхідний ще розгляд у Сенаті. Сам фігурант справи назвав дії демократів "найбільшим полюванням на відьом".
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