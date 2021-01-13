В США прибывающим в страну до посадки в самолет необходимо будет предоставлять данные о том, что их тест на заражение новым коронавирусом показал отрицательный результат. Об этом сообщила электронная версия газеты The Wall Street Journal.

Такая мера в стране вводится с 26 января.

Пройти проверку здоровья пассажиры должны не более чем за три дня до поездки и предъявить его результат авиакомпании. Уже переболевшие коронавирусом смогут предоставить документ, подтверждающий, что они выздоровели.

В случае отсутствия справок и отказа проходить тест на коронавирус, авиакомпания должна отказать пассажиру в посадке, говорится о сообщении регулятора.

Об ужесточении карантинных мер для въезжающих в страну заявили в Великобритании.

Начиная с пятницы, 15 января, все, кто прибывает в Великобританию, должны показать отрицательный результат ПЛР-теста на COVID-19 или эквивалентного диагностического стандарта не ранее чем за 72 часа до поездки в страну.

При этом отмечается, что детям до 11 лет не нужно делать тестирование перед отъездом.

В то же время пассажиры, прибывающие в Великобританию из стран, не входящих в правительственный перечень транспортных коридоров (в частности из Украины), должны самоизолироваться на 10 дней, независимо от результата теста. Нарушителей планируют штрафовать, начиная от 500 фунтов.

За перевозку пассажиров, не соблюдающих новые правила, будут наказывать и транспортных операторов. Перед посадкой на авиарейс, поезд или паром перевозчики обязаны будут проверить у пассажиров наличие отрицательного теста на COVID-19.

Ранее Польша изменила правила въезда для украинцев.