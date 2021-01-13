13, 17 і 18 років колонії суворого режиму. В Росії винесли вирок трьом українцям - кримським татарам: Айдеру Джапарову, Енверу та Різу Омеровим. Їх звинувачують у тероризмі на релігійній основу у справі "Хізб ут-Тахрір".

Україна засуджує рішення суду і звинувачення вважає сфабрикованими. Вітчизняне МЗС висловлює "рішучий протест" і вимагає звільнити засуджених й усіх незаконно утримуваних українців.

Нагадаю, за даними правозахисників, у Росії та на території анексованого Криму перебувають близько ста українських політв'язнів. Ще понад 200 українців - досі в полоні бойовиків на Донбасі.