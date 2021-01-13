На Донбасі поранило українського військового [ Редактировать ]
Український військовий отримав осколкове поранення на Донбасі. Біля Золотого-4 російські окупанти вели вогонь по укріпленнях ЗСУ з протитанкового гранатомета. Армійця ушпиталили, його стан задовільний. За добу бойовики 11 разів порушили режим тиші.
Поблизу Водяного та Пісків противник атакував з мінометів заборонених калібрів, а біля Авдіївки та Верхньоторецького - зі стрілецької зброї. Наші військові відкривали вогонь у відповідь.
Володимир, військовослужбовець збройних сил України:
По новостям тільки говорять про режим тиші, режим тиші, а скільки я вже на цій ротації, то тиші я не чую й не бачу. І ночью і днем всегда ідуть простріли.
Тарас, військовослужбовець Збройних сил України:
Останнім часом зачастилась розвідка вони з БПЛА проводять. Майже кожного дня, якщо сприяє погода, то їхній безпілотник тут над нами.
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