Відбирають бутерброди. Британські водії вантажівок не можуть перевезти через кордон узятий у дорогу перекус. Усе це через брекзит. Олена Абрамович продовжить тему.

Ці кадри з сюжету нідерландського телебачення облетіли світові ЗМІ. Пором з Британії прибуває в порт Роттердама. Під час митної перевірки в пасажирів, більшість із яких далекобійники, конфіскують бутерброди.

У вас м'ясо в усіх бутербродах? - Так. - Ну тоді ми забираємо їх усі. - Справді? А можна просто м'ясо забрати і залишити мені хліб? - Ні, все буде конфісковано. Ласкаво просимо у "Брекзит", пане. Мені шкода.

Нові правила набули чинності 1 січня. Перехідний період Брекзиту завершився. І тепер усі, хто їде до ЄС, повинні або з'їсти свій перекус до кордону, або викинути у смітник, кажуть нідерландські митники.

Це риба? - Так. - Вибачте, але риба заборонена.

Тепер смітники на митному контролі переповнені упаковками їжі з написами "Зроблено у Великій Британії".

Через Brexit більше не можна ввозити до Європи деякі продукти, як-от: м'ясо, фрукти, овочі, рибу тощо.

Керівник митниці на поромному терміналі Хук-оф-Холланд заявляє: кілька тижнів - і до нових правил усі звикнуть. Хоча це не гарантує зникнення черг. Поки що вони тут невеликі, бо багато виробників намагалися встигнути перевезти якнайбільше товарів до нового року.

Рін де Райтер, керівник митниці:

Зараз потік ще невеликий. Але, звісно, у разі ковідні обмеження знімуть, кількість подорожувальників збільшиться, і тоді очікувати на кордоні теж доведеться довше.

А це вже митниця у французькому Кале. Тут уже відчули, що таке чекати довго. До Брекзиту перевезти товар із Лондона до Утрехта через європейський тунель були справою кількох годин. Тепер доводиться чекати добу чи навіть більше, доки пропустять на європейську землю.

Мікель Сьюн, водій вантажівки:

Це жах - ми тут з позавчорашнього вечора. Нас відправили робити тест. Згідно з правилами, у нас мали б бути митні документи. Але ніхто про це не знав. Нас просто направили прямо в тунель і сказали, що митниця розташована біля тунелю. Тут у нас попросили папери. Тепер сидимо чекаємо свої документи.

Паперова робота - це, власне, головна причина затримок. Брюссель і Лондон домовилися працювати без жодних митних зборів чи квот. Проте формальні процедури відповідності товарів європейським стандартам треба пройти.

Сильвіан Шабаль, водій вантажівки

Чесно кажучи, тепер хочеться просто зупинитися в Англії і нікуди не їхати. Це все надто складно, забагато процедур і запитань. Нас ніхто до цього не підготував.

Не встигли підготувати, бо не знали до чого готуватися - угоду про Brexit Брюссель і Лондон підписали в останній момент - за тиждень до нового року. І в той час, як Сполучене Королівство відклало перевірки на пів року, у ЄС кажуть: піти на компроміси не можуть, бо здоров'я громадян ставлять понад усе.